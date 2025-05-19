Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави в соцмережі Х.

За словами Зеленського, "для України, як сусіда і друга, важливо мати надійного партнера в особі Румунії, і ми впевнені, що саме так і буде".

"Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними", - написав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між "нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту".