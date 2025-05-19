Зеленский переговорил с новоизбранным президентом Румынии, пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский, во время разговора с новоизбранным лидером Румынии Никушором Даном, пригласил коллегу посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время разговора, по словам Зеленского, он поздравил Никушора с победой в президентских выборах.

"Уважаем Румынию и выбор румынского народа. Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", - пишет президент.

Зеленский отметил, что пригласил Никушора приехать в Украину, а также обсудил с ним ближайшие возможности встретиться.