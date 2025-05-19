ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский переговорил с новоизбранным президентом Румынии, пригласил его в Украину

Понедельник 19 мая 2025 15:56
UA EN RU
Зеленский переговорил с новоизбранным президентом Румынии, пригласил его в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский, во время разговора с новоизбранным лидером Румынии Никушором Даном, пригласил коллегу посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время разговора, по словам Зеленского, он поздравил Никушора с победой в президентских выборах.

"Уважаем Румынию и выбор румынского народа. Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", - пишет президент.

Зеленский отметил, что пригласил Никушора приехать в Украину, а также обсудил с ним ближайшие возможности встретиться.

Выборы в Румынии

Президентские выборы в Румынии состоялись еще в ноябре 2024-го. Во время первого тура победил пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Позже спецслужбы выявили факты внешнего вмешательства в предвыборную кампанию победителя, после чего Конституционный суд страны аннулировал результаты тура.

Уже в начале мая 2025-го состоялся повторный первый тур голосований. По его итогам, ультраправый кандидат Джордже Симион набрал 40,96% голосов, а прозападный Дан - 20,99% избирателей.

Второй тур проходил уже 18 мая. Согласно результатам голосований, Дан получил более 54% голосов, а Симион - 45,27%.

Более детально обо всех тонкостях повторных выборов президента, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Румыния
NEWS
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину