Зеленський переговорив з Мішелем напередодні засідання Євроради

"Насамперед обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС", - написав президент.

За словами Зеленського, він подякував Шарлю за затвердження Радою ЄС рішення щодо створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні, обсягом 5 млрд євро.

У тому ж числі сторони порушили питання:

можливих шляхів збільшення поставок в Україну артилерійських боєприпасів;

важливості продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.

"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - додав Зеленський.

Вступ України до ЄС

У грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам союзу. Тим часом Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо інтеграції до блоку.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна розраховує розпочати переговори щодо вступу вже у першій половині 2024 року.