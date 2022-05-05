Зеленский переговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем

"Большая честь познакомиться с вами (с Джорджем Бушем, - ред). Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - заявил Зеленский.

О чем говорили Зеленский и Буш:

Буш выразил поддержку Зеленского и всему украинскому народу в борьбе против российских оккупантов;

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - заявил 43-президент США.

президент Украины, со своей стороны, отметил, что наша страна благодарна США за искреннюю поддержку;

Буш, со своей стороны, отметил стойкость украинского народа;

"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев", - подчеркнул Джордж Буш.