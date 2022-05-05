Зеленський переговорив з 43-м президентом США Джорджем Бушем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з 43-м президентом США Джорджем Бушем. Подякував колишнього голову Штатів за слова підтримки Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку Зеленського.
"Велика честь познайомитися з вами (з Джорджем Бушем, - ред). Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - заявив Зеленський.
"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - заявив 43-президент США.
"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", - наголосив Джордж Буш.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 5 травня, Зеленський також провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили питання притягнення російських окупантів до відповідальності за військові злочини проти України.
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