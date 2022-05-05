Зеленський переговорив з 43-м президентом США Джорджем Бушем

"Велика честь познайомитися з вами (з Джорджем Бушем, - ред). Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - заявив Зеленський.

Про що говорили Зеленський та Буш:

Буш висловив підтримку Зеленського та всьому українському народові у боротьбі проти російських окупантів;

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - заявив 43-президент США.

президент України, зі свого боку, відзначив, що наша країна вдячна США за щиру підтримку;

Буш, зі свого боку, відзначив стійкість українського народу;

"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", - наголосив Джордж Буш.