Зеленский переговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США Джорджем Бушем. Поблагодарил бывшего главу Штатов за слова поддержки Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Зеленского.
"Большая честь познакомиться с вами (с Джорджем Бушем, - ред). Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - заявил Зеленский.
О чем говорили Зеленский и Буш:
- Буш выразил поддержку Зеленского и всему украинскому народу в борьбе против российских оккупантов;
"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - заявил 43-президент США.
- президент Украины, со своей стороны, отметил, что наша страна благодарна США за искреннюю поддержку;
- Буш, со своей стороны, отметил стойкость украинского народа;
"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев", - подчеркнул Джордж Буш.
- Зеленский поблагодарил Буша за разговор и пригласил бывшего лидера США посетить Украину в удобное для него время.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 5 мая, Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за военные преступления против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.