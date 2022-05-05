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Зеленский переговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем

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Четверг 05 мая 2022 20:41
Зеленский переговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США Джорджем Бушем. Поблагодарил бывшего главу Штатов за слова поддержки Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Зеленского.

"Большая честь познакомиться с вами (с Джорджем Бушем, - ред). Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - заявил Зеленский.

О чем говорили Зеленский и Буш:

  • Буш выразил поддержку Зеленского и всему украинскому народу в борьбе против российских оккупантов;

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - заявил 43-президент США.

  • президент Украины, со своей стороны, отметил, что наша страна благодарна США за искреннюю поддержку;
  • Буш, со своей стороны, отметил стойкость украинского народа;

"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев", - подчеркнул Джордж Буш.

  • Зеленский поблагодарил Буша за разговор и пригласил бывшего лидера США посетить Украину в удобное для него время.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 5 мая, Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за военные преступления против Украины.

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