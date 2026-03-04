Зеленський: переговори з РФ відклалися, але чекаємо "хороші новини" про обмін

Черговий раунд мирних переговорів України зі США та РФ відкладається через війну в Ірані. Водночас Київ чекає на гарні новини щодо обміну полоненими з країною-агресоркою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та "Суспільне".
Він зазначив, що сьогодні мав розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з представниками Сполучених Штатів. За словами президента, діалог зі США продовжується в щоденному режимі.
"Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - сказано в заяві Зеленського
Крім того, він подякував представникам розвідки, Офісу президента та всім залученим службам за кроки для подальших обмінів полоненими.
"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", - наголосив президент.
"Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації сьогодні, 4 березня, повідомило, що дата та місце проведення наступного раунду переговорів між Україною, Росією та США поки не визначені.
"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", - заявило джерело.
Нагадаємо, Україна, США та країна-агресорка збираються провести новий раунд мирних переговорів уже на початку березня. Точна дата зустрічі поки невідома, але очікується, що вона відбудеться в період з 5 по 8 березня.
Зустріч планували провести в Абу-Дабі. В понеділок, 2 березня, президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори не переносили, навіть попри операцію США та Ізраїлю проти Ірану.
Вчора, 3 березня, президент України припустив, що в Абу-Дабі зустрічі може й не бути. За його словами, наступний раунд переговорів може пройти за кілька днів у Європі. Можливими варіантами він назвав Швейцарію, Туреччину, Австрію або Ватикан.