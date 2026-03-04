UA

Зеленський: переговори з РФ відклалися, але чекаємо "хороші новини" про обмін

21:40 04.03.2026 Ср
2 хв
Україна готова до чергової зустрічі, але ситуація в Ірані стала на заваді
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Черговий раунд мирних переговорів України зі США та РФ відкладається через війну в Ірані. Водночас Київ чекає на гарні новини щодо обміну полоненими з країною-агресоркою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та "Суспільне".

Читайте також: Трамп оцінив, де Україна і Росія в його списку пріоритетів

Він зазначив, що сьогодні мав розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з представниками Сполучених Штатів. За словами президента, діалог зі США продовжується в щоденному режимі.

"Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - сказано в заяві Зеленського

Крім того, він подякував представникам розвідки, Офісу президента та всім залученим службам за кроки для подальших обмінів полоненими.

"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", - наголосив президент.

"Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації сьогодні, 4 березня, повідомило, що дата та місце проведення наступного раунду переговорів між Україною, Росією та США поки не визначені.

"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", - заявило джерело.

Переговори України, США та РФ

Нагадаємо, Україна, США та країна-агресорка збираються провести новий раунд мирних переговорів уже на початку березня. Точна дата зустрічі поки невідома, але очікується, що вона відбудеться в період з 5 по 8 березня.

Зустріч планували провести в Абу-Дабі. В понеділок, 2 березня, президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори не переносили, навіть попри операцію США та Ізраїлю проти Ірану.

Вчора, 3 березня, президент України припустив, що в Абу-Дабі зустрічі може й не бути. За його словами, наступний раунд переговорів може пройти за кілька днів у Європі. Можливими варіантами він назвав Швейцарію, Туреччину, Австрію або Ватикан.

