Зеленский: переговоры с РФ отложились, но ждем "хорошие новости" об обмене

Он отметил, что сегодня имел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым относительно его коммуникации с представителями Соединенных Штатов. По словам президента, диалог с США продолжается в ежедневном режиме.

"Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - сказано в заявлении Зеленского

Кроме того, он поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все вовлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.

"Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", - подчеркнул президент.

"Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации сегодня, 4 марта, сообщило, что дата и место проведения следующего раунда переговоров между Украиной, Россией и США пока не определены.

"Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет", - заявил источник.