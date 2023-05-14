UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про переговори з Путіним: наша відповідь одна - трибунал

Фото: український президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Світові лідери не одну годину вели перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб запобігти тому, що є зараз, однак він обрав катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Світові лідери провели години в розмовах з Путіним, щоб відвернути цю катастрофу. Але Путін обрав катастрофу. Він один. І зараз всі розуміють те, що розуміємо ми. Путін і є катастрофа. Путін і є агресія. Він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити?", - сказав президент.

За його словами, той, хто приніс смерть, став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас і Європу, "має просити пощади. І тоді буде наша відповідь - трибунал".

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України перебував з першим із початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому ще вчора перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що Зеленський заявляв, що одна з цілей його візиту до країн Європи - робота над створенням коаліції винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України