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Зеленский о переговорах с Путиным: наш ответ один - трибунал

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Мировые лидеры не один час вели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы предотвратить то, что есть сейчас, однако он выбрал катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Мировые лидеры провели часы в разговорах с Путиным, чтобы предотвратить эту катастрофу. Но Путин выбрал катастрофу. Он один. И сейчас все понимают то, что понимаем мы. Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. Он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить?", - сказал президент.

По его словам, тот, кто принес смерть, стал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и Европу, "должен просить пощады. И тогда будет наш ответ - трибунал".

Напомним, сегодня, 14 мая, президент Украины находился с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германию. Все детали поездки – читайте в материале РБК-Украина.

При этом еще вчера перед поездкой в Германию украинский президент посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским. Больше о визите – в материале РБК-Украина.

Отметим, что Зеленский заявлял, что одна из целей его визита в страны Европы - работа над созданием коалиции истребителей.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины