Зеленський про переговори Путіна і Трампа: обговорення часткового перемир'я - це крок назад

За словами Зеленського, під час зустрічі українських та американських чиновників у Джидді США зробили "швидкий крок вперед" - вони запропонували Україні почати повне припинення вогню з Росією. Це при тому, що українська делегація пропонувала тільки перемир'я в небі і на морі, оскільки це було б легше організувати.

"Ми відреагували (на пропозицію США - ред.) одразу, просто на зустрічі. Зі мною зв'язалася команда, тому що це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав одразу: ми підтверджуємо, ми хочемо йти до завершення війни", - додав президент.

Глава держави зазначив, що зустріч між Україною та США в Джидді була першою з таким позитивним результатом.

Але після цього США контактували з росіянами. Мова про переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"І знову люди зробили, мені здається, крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Ми готові краще кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок назад і говорити про часткове припинення вогню", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що наразі обговорюється повне припинення атак на енергетичну інфраструктуру та іншу цивільну інфраструктуру. Тому Україна хоче підготувати список об'єктів цивільної інфраструктури.