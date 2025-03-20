Зеленский о переговорах Путина и Трампа: обсуждение частичного перемирия - это шаг назад

По словам Зеленского, в ходе встречи украинских и американских чиновников в Джидде США сделали "быстрый шаг вперед" - они предложили Украине начать полное прекращение огня с Россией. Это при том, что украинская делегация предлагала только перемирие в небе и на море, поскольку это было бы легче организовать.

"Мы отреагировали (на предложение США - ред.) сразу, прямо на встрече. Со мной связалась команда, потому что это смена адженды, с которой они ехали. Я сказал сразу: мы подтверждаем, мы хотим идти к завершению войны", - добавил президент.

Глава государства отметил, что встреча между Украиной и США в Джидде была первой с таким позитивным результатом.

Но после этого США и Россия контактировали с россиянами. Речь о переговорах президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"И снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать, но готовы в партнерстве с американцами сделать шаг назад и говорить о частичном прекращении огня", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что пока обсуждается полное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и другую гражданскую инфраструктуру. Поэтому Украина хочет подготовить список объектов гражданской инфраструктуры.