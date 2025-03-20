Наймасованіша атака. Що відомо про удар по Кропивницькому та які наслідки

Російські війська масовано атакували дронами Кропивницький в ніч на 20 березня. Це був наймасованіший удар по місту з початку повномасштабної війни.

Що відомо про наслідки атаки на Кропивницький - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Подробиці атаки

Російська армія запустила по Україні дрони ще з вечора 19 березня. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього окупанти випустили по Україні 171 дрон. Сили ППО знищили 75 дронів. Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Перші вибухи пролунали у місті близько 22:00. Жителі повідомляли у соцмережах про серію вибух, а також про масовані пожежі у місті.



Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що це була наймасованіша атака дронів на Кропивницький від лютого 2022 року.

"На превеликий жаль, постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. За період великої війни наймасованіший удар по місту. Близько 21 дрона прилетіли і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки", - сказав Райкович.



Наслідки атаки

За словами голови Кіровоградської ОВА, на вулиці Миру у Кропивницькому були масовано пошкоджені житлові будинки. Внаслідок атаки у будинках вибиті вікна і двері.

Фото: ОВА показала наслідки атаки на Кропивницький (t.me/kirovogradskaODA)

Як пізніше уточнила Державна служба з надзвичайних ситуацій, через масовану атаку у Кропивницькому пошкоджена цивільна інфраструктура - житлові будинки у декількох районах. Вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

Фото: у Кропивницькому пошкоджена цивільна інфраструктура (t.me/dsns_telegram)

Спочатку ДСНС повідомила про вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Поліція станом на 7:15 уточнила, що кількість постраждалих зросла до 10, з яких четверо - діти.

На місці влучань у Кропивницькому продовжують працювати усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. У місті розгорнули пункт незламності, а ОВА провела засідання оперативного штабу.

Фото: у Кропивницькому постраждали 10 осіб (t.me/UA_National_Police)

Зміни руху потягів

"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу Кіровоградської області було пошкоджено інфраструктуру. З міркувань безпеки "УЗ" змінила маршрут руху для низки поїздів:

№53 Дніпро - Одеса;

№92/60 Одеса - Харків/Краматорськ;

№7 Харків - Одеса;

№128 Львів - Запоріжжя;

№52 Одеса - Запоріжжя.

Через обхідні маршрути рух потягів мав затриматися на три години. До станцій у Кіровоградській області, які поїзди вимушені були оминути, пасажирів довозили ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.

Потяг №790/789 Кропивницький - Київ вирушив пізніше вказаного у графіку часу через обстеження інфраструктури. Станом на 2:30 "Укрзалізниця" відновила рух поїздів через станцію у Кропивницькому.