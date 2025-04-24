Зеленський про переговори в Лондоні без Рубіо: РФ розраховувала на скандал

За словами глави держави, розмова у Лондоні між Україною, США і Європою не була простою, але конструктивною. Вона закінчилась не розбіжностями, а бажанням працювати далі.

"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора і навіть деякі емоції лунали в медіа. Але це все-одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії буде більш легкою ціллю", - сказав Зеленський.





Президент наголосив, що Україна за три роки війни стала достатньо міцною і більше за всіх хоче завершення війни. Саме тому зустріч Зеленського з президентом ПАР Сирілом Рамафосою почалася з обговорень не економіки, а питання врегулювання війни і припинення вогню. Як зазначив президент України, другою темою була не енергетична безпека, а повернення українських дітей, яких депортувала РФ.

"ПАР нам з цим вже допомагала і ми хочемо, щоб допомогла більше. Вчора в Лондоні питання номер один - як закінчити війну, як зупинити Путіна", - додав Зеленський.