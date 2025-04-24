Зеленський про переговори в Лондоні без Рубіо: РФ розраховувала на скандал

Переговори у Лондоні 23 квітня між Україною, США та представниками Європи не були простими. Росія розраховувала на великий скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом ПАР.
За словами глави держави, розмова у Лондоні між Україною, США і Європою не була простою, але конструктивною. Вона закінчилась не розбіжностями, а бажанням працювати далі.
"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора і навіть деякі емоції лунали в медіа. Але це все-одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії буде більш легкою ціллю", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна за три роки війни стала достатньо міцною і більше за всіх хоче завершення війни. Саме тому зустріч Зеленського з президентом ПАР Сирілом Рамафосою почалася з обговорень не економіки, а питання врегулювання війни і припинення вогню. Як зазначив президент України, другою темою була не енергетична безпека, а повернення українських дітей, яких депортувала РФ.
"ПАР нам з цим вже допомагала і ми хочемо, щоб допомогла більше. Вчора в Лондоні питання номер один - як закінчити війну, як зупинити Путіна", - додав Зеленський.
У середу, 23 квітня, у Лондоні відбулися переговори України, США, Британії, Франції та Німеччини. Спочатку очікувалося, що буде зустріч на рівні міністрів, проте держсекретар США Марко Рубіо проігнорував її.
Тому у Лондоні відбулися переговори на нижчому рівні - за участю радників з нацбезпеки. Втім, міністри оборони та глави МЗС України і Британії провели двосторонні зустрічі. На переговорах від США був присутній посланець президента США з питань України Кіт Келлог.
Як повідомляли ЗМІ, Рубіо бойкотував переговори у Лондоні, бо Зеленський відмовився від ключової пропозиції США - визнати Крим частиною РФ.
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