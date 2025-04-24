Зеленский о переговорах в Лондоне без Рубио: РФ рассчитывала на скандал

По словам главы государства, разговор в Лондоне между Украиной, США и Европой не был простым, но конструктивным. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше.

"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера и даже некоторые эмоции звучали в медиа. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России будет более легкой целью", - сказал Зеленский.





Президент подчеркнул, что Украина за три года войны стала достаточно крепкой и больше всех хочет завершения войны. Именно поэтому встреча Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой началась с обсуждения не экономики, а вопроса урегулирования войны и прекращения огня. Как отметил президент Украины, второй темой была не энергетическая безопасность, а возвращение украинских детей, которых депортировала РФ.

"ЮАР нам с этим уже помогала и мы хотим, чтобы помогла больше. Вчера в Лондоне вопрос номер один - как закончить войну, как остановить Путина", - добавил Зеленский.