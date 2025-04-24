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Зеленский о переговорах в Лондоне без Рубио: РФ рассчитывала на скандал

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Переговоры в Лондоне 23 апреля между Украиной, США и представителями Европы не были простыми. Россия рассчитывала на большой скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.

По словам главы государства, разговор в Лондоне между Украиной, США и Европой не был простым, но конструктивным. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше.

"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера и даже некоторые эмоции звучали в медиа. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России будет более легкой целью", - сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что Украина за три года войны стала достаточно крепкой и больше всех хочет завершения войны. Именно поэтому встреча Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой началась с обсуждения не экономики, а вопроса урегулирования войны и прекращения огня. Как отметил президент Украины, второй темой была не энергетическая безопасность, а возвращение украинских детей, которых депортировала РФ.

"ЮАР нам с этим уже помогала и мы хотим, чтобы помогла больше. Вчера в Лондоне вопрос номер один - как закончить войну, как остановить Путина", - добавил Зеленский.

 

Переговоры в Лондоне 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Сначала ожидалось, что будет встреча на уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио проигнорировал ее.

Поэтому в Лондоне состоялись переговоры на более низком уровне - при участии советников по нацбезопасности. Впрочем, министры обороны и главы МИД Украины и Великобритании провели двусторонние встречи. На переговорах от США присутствовал посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Как сообщали СМИ, Рубио бойкотировал переговоры в Лондоне, потому что Зеленский отказался от ключевого предложения США - признать Крым частью РФ.

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Владимир ЗеленскийУкраинаЛондонМирные переговорыВойна в Украине