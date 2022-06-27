Зеленский о переговорах с Россией: сейчас не время

Сейчас не время вести переговоры с Россией из-за полномасштабной войны. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда будет в состоянии это сделать, то есть когда восстановит позицию силы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки", сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.