Зеленський про переговори з Росією: зараз не час

Зараз не час вести переговори з Росією через повномасштабну війну. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли буде в змозі це зробити, тобто коли відновить позицію сили.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів "Великої сімки", повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.