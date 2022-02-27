Зеленский о переговорах с РФ: я не очень верю в результат, но пусть попробуют

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры между Украиной и Россией, проходящие на украинско-белорусской границе. Он заявил, что не очень верит в исход этой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение гаранта.

"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Александром Лукашенко договорился о переговорах с российской делегацией. Лидер Беларуси пообещал, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Позже стало известно, что украинская делегация отправилась на границу с Беларусью, где пройдет переговорный процесс.