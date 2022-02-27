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Зеленський про переговори з РФ: я не дуже вірю в результат, але нехай спробують

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори між Україною та Росією, що проходять на українсько-білоруському кордоні. Він заявив, що не дуже вірить в результат цієї зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення гаранта.

"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Олександром Лукашенком домовився про переговори з російською делегацією. Лідер Білорусі пообіцяв, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Пізніше стало відомо, що українська делегація вирушила на кордон з Білоруссю, де пройде переговорний процес.

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