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Зеленский о переговорах с РФ: после Бучи люди хотят их убить, но если будет шанс, надо говорить

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 21:00
Зеленский о переговорах с РФ: после Бучи люди хотят их убить, но если будет шанс, надо говорить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией. Он отметил, что после преступлений оккупантов в Буче и Мариуполе украинцы готовы убить их, но если есть шанс остановить войну, то нужно говорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"После Бучи, Мариуполя люди хотят убить их (оккупантов - ред.) за то, что они убили нас. Я сердцем и душой и головой со своим народом, но я понимаю, что если будет шанс нужно говорить", - сказал Зеленский.

В качестве пример недоговороспособности России глава государства привел попытки Украины разблокировать Мариуполь для эвакуации людей. Зеленский подчеркнул, что Москва не хочет ни с кем об этом говорить.

"Сейчас через ООН мы попытаемся разблокировать и забрать людей, нужно ли нам об этом говорить? Нужно. Или мы хотим? Мы должны. И каждый из нас понимает, что если мы можем сохранить жизнь гражданских и военных - нужно делать все для этого", - добавил он.

По его словам, переговоры с Россией должны проходить без унижений и ультиматумов, а предметно. Например, кого, когда и как мы меняем. Если договариваемся закончить войну, то на каких позициях и территориях остаются российские войска, куда их отведут.

"Без ультиматумов, без специальных условий, а в формате разговора. Поскольку это уже не диалог, потому что другое настроение у всех", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина и ООН предложили России переговоры по эвакуации людей из "Азовстали" в Мариуполе. В ответ на это представитель Кремля напомнил выдвинутый ранее Владимиром Путиным ультиматум.

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