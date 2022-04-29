ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з РФ: після Бучі люди хочуть їх вбити, але якщо буде шанс, треба говорити

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 21:00
Зеленський про переговори з РФ: після Бучі люди хочуть їх вбити, але якщо буде шанс, треба говорити Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість переговорів з Росією. Він зазначив, що після злочинів окупантів у Бучі та Маріуполі українці готові вбити їх, але якщо є шанс зупинити війну, то потрібно говорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.

"Після Бучі, Маріуполя люди хочуть вбити їх (окупантів - ред.) за те, що вони вбили нас. Я серцем і душею і головою зі своїм народом, але я розумію, що якщо буде шанс потрібно говорити", - сказав Зеленський.

Як приклад недоговороздатності Росії глава держави навів спроби України розблокувати Маріуполь для евакуації людей. Зеленський підкреслив, що Москва не хоче ні з ким про це говорити.

"Зараз через ООН ми спробуємо розблокувати і забрати людей, чи потрібно нам про це говорити? Потрібний. Або ми хочемо? Ми повинні. І кожен з нас розуміє, що якщо ми можемо зберегти життя цивільних і військових - потрібно робити все для цього", - додав він.

За його словами, переговори з Росією повинні проходити без принижень і ультиматумів, а предметно. Наприклад, кого, коли і як ми змінюємо. Якщо домовляємося закінчити війну, то на яких позиціях і територіях залишаються російські війська, куди їх відведуть.

"Без ультиматумів, без спеціальних умов, а у форматі розмови. Оскільки це вже не діалог, тому що інший настрій у всіх", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Україна і ООН запропонували Росії переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У відповідь на це представник Кремля нагадав висунутий раніше Володимиром Путіним ультиматум.

Війна Росії проти України йде 65-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Буча Маріуполь Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я