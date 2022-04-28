У Путина отреагировали на предложение о переговорах по эвакуации из "Азовстали"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение ООН и Украины о переговорах по эвакуации людей из "Азовстали". Представитель Кремля напомнил выдвинутый ранее Путиным ультиматум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Пескова росСМИ.
По его словам, Путин ранее ясно дал понять, что гражданские могут выйти с территории "Азовстали". Украинские военные, добавил Песков, должны сложить оружие и тоже выйти.
"Что может быть темой для переговоров в этом случае?" - заключил представитель Кремля.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш предложили провести переговоры по эвакуации людей из "Азовстали". При этом украинский лидер заявил о готовности не только к неотложному диалогу, но и мгновенному выполнению соглашения.
Отметим, ранее Песков опроверг информацию ООН относительно ее совместного участия с Красным Крестом в эвакуации людей из "Азовстали".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!