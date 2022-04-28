У Путина отреагировали на предложение о переговорах по эвакуации из "Азовстали"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение ООН и Украины о переговорах по эвакуации людей из "Азовстали". Представитель Кремля напомнил выдвинутый ранее Путиным ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Пескова росСМИ.