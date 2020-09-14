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Зеленский о переговорах в Минске: необходимо дождаться стабилизации ситуации в Беларуси

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 23:12
Зеленский о переговорах в Минске: необходимо дождаться стабилизации ситуации в Беларуси
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо дождаться стабилизации ситуации в Беларуси. Только после этого станет ясно, может ли Минск остаться посредником по урегулированию ситуации между Киевом и Москвой.

Об этом Зеленский заявил в интервью Wiener Zeitung.

Он отметил, что Трехсторонняя контактная группа, заседания которой проходили ранее в Минске, продолжает переговоры в онлайн-режиме.

"Считаю разумным подождать, пока ситуация в Беларуси снова не стабилизируется. Мы продолжили минские переговоры на время пандемии коронавируса в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается онлайн, и это хорошо. В любом случае мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае народ просуществует дольше, чем политики во главе государства", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси и что Украина не поддерживает вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

Также Зеленский заявлял, что Украина имеет общие с Евросоюзом подходы к ситуации в Беларуси.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью.

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