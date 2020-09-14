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Зеленський про переговори в Мінську: необхідно дочекатися стабілізації ситуації в Білорусі

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 23:12
Зеленський про переговори в Мінську: необхідно дочекатися стабілізації ситуації в Білорусі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно дочекатися стабілізації ситуації в Білорусі. Тільки після цього стане ясно, чи може Мінськ залишитися посередником з врегулювання ситуації між Києвом і Москвою.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Він зазначив, що Тристороння контактна група, засідання якої проходили раніше в Мінську, продовжує переговори в онлайн-режимі.

"Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується. Ми продовжили мінські переговори на час пандемії коронавіруса в онлайн-форматі. Тристороння контактна група також зустрічається онлайн, і це добре. У будь-якому випадку ми завжди підтримували дружні стосунки з білоруським народом. І в будь-якому випадку народ проіснує довше, ніж політики на чолі держави ", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що Росія завжди мала великий вплив в Білорусі і що Україна не підтримує втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.

Також Зеленський заявляв, що Україна має спільні з Євросоюзом підходи до ситуації в Білорусі.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю.

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