Зеленський передав фінському президенту актуальні оборонні потреби України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Загалом, за словами президента, під час розмови підіймались такі теми, як:

Український президент під час розмови подякував Фінляндії за непохитну підтримку України та формули миру, а також за всі конкретні кроки для її реалізації. Зокрема, він відзначив успішне проведення в Гельсінкі тематичної конференції щодо екологічної безпеки.

Підтримка України від Фінляндії

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, Фінляндія активно підтримує Київ. Це проявляється як в гуманітарній, фінансовій так і в військово-технічній сферах.

Зокрема у квітні цього року президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

У вересні Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро.

А президент Фінляндії навіть порушив питання про "російську агресію" у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зауважимо, що це є рідкісним випадком, коли Пекін зазнає публічного тиску за підтримку Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.