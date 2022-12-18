Зеленський про передачу Україні систем Patriot: процес іде, займаюсь цим особисто

Зеленський зазначив, що наразі Україна потребує засобів протиповітряної оборони, тому ведуться постійні переговори з партнерами. Зокрема, з Францією, Італією та США. Президент зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.

"Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "з великим позитивом дивиться на це питання".

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про можливі поставки Patriot Україні, але уточнили, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування.

Водночас у Росії вже пригрозили США, заявивши, що цей крок "приведе до непередбачуваних наслідків".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.