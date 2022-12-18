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Зеленський про передачу Україні систем Patriot: процес іде, займаюсь цим особисто

Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Зеленський зазначив, що наразі Україна потребує засобів протиповітряної оборони, тому ведуться постійні переговори з партнерами. Зокрема, з Францією, Італією та США. Президент зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.

"Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "з великим позитивом дивиться на це питання".

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про можливі поставки Patriot Україні, але уточнили, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування.

Водночас у Росії вже пригрозили США, заявивши, що цей крок "приведе до непередбачуваних наслідків".

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Нагадаємо,

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