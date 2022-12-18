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Зеленский о передаче Украине систем Patriot: процесс идет, занимаюсь этим лично

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский ведет переговоры с лидером США Джо Байденом о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Зеленский отметил, что в настоящее время Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами. В частности, с Францией, Италией и США. Президент отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

Зеленский отметил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".

Напомним, ранее западные СМИ писали о возможных поставках Patriot Украине, но уточнили, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании.

В то же время в России уже пригрозили США, заявив, что этот шаг "приведет к непредсказуемым последствиям".

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Напомним,

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