Зеленський про передачу літаків Україні: немає жодних причин для відмови

"Ми зараз стикаємося із численими безпековими проблемами і дуже хочемо отримати якомога швидше те, що обіцяно нам. Дуже закликаю Бельгію і Нідерланди долучатися до якомога швидших поставок, зокрема уклавши договір щодо прискорення поставок, створення коаліції з надання нових озброєнь, на кшталт танкової коаліції", - сказав президент.

Глава держави додав, що лідери країн Північної Європи у розмові висловили готовність створити коаліцію для постачання броньованої техніки.

Також Зеленський закликав надати Україні сучасні військові літаки. Він наголосив, що немає причин для відмови у цьому питанні.

"Ми також дуже потребуємо сучасних літаків військових. Немає жодного раціонального обґрунтування відмовляти у цьому. Ми маємо зміцнити крила України, аби пришвидшити мир", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе отримати літаки від партнерів після контрнаступу військ.

Як повідомлялося, президент України сьогодні перебуває з офіційним візитом у Нідерландах.

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