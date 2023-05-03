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Зеленський: скоро у нас будуть наступальні дії, а після них - літаки

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Гельсінкі, Середа 03 травня 2023 14:36
Зеленський: скоро у нас будуть наступальні дії, а після них - літаки Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна незабаром розпочне наступальні дії. Після цього, є впевненість, що союзники нададуть нам бойові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимир Зеленського під час спільної прес-конференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Президент пояснив свою думку. За його словами, так відбувається війна, що Україна постійно має доводити свої наміри на полі бою.

Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки...", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії на запрошення фінського колеги Саулі Нііністьо. Де, серед тем обговорень, буде і військова підтримка України.

Всі подробиці візиту Зеленського до Фінляндії - читайте е в матеріалі РБК-Україна.

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