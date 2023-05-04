Зеленский о передаче самолетов Украине: нет никаких причин для отказа

"Мы сейчас сталкиваемся с многочисленными проблемами безопасности и очень хотим получить как можно скорее то, что обещано нам. Очень призываю Бельгию и Нидерланды присоединяться к скорейшим поставкам, в частности заключив договор по ускорению поставок, созданию коалиции по предоставлению новых вооружений, вроде танковой коалиции", - сказал президент.

Глава государства добавил, что лидеры стран Северной Европы в разговоре выразили готовность создать коалицию для поставок бронированной техникой.

Также Зеленский призвал предоставить Украине современные военные самолеты. Он подчеркнул, что нет причин для отказа в этом вопросе.

"Мы также очень нуждаемся в современных самолетах военных. Нет никакого рационального обоснования отказывать в этом. Мы должны укрепить крылья Украины, чтобы ускорить мир", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет получить самолеты от партнеров после контрнаступления войск.

Как сообщалось, президент Украины находится с официальным визитом в Нидерландах.

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