Зеленський перед журналістами відчитав президента Болгарії через його позицію щодо війни

Радев пояснив, що не збирається давати більше зброї Україні, оскільки це підірве обороноздатність самої Болгарії. До того ж президент Болгарії заявив, що "немає військового вирішення цього конфлікту". "Усе більше і більше зброї навряд чи призведе до такого вирішення", - додав президент Болгарії. Він закликав до деескалації, припинення вогню та пошуку рішення дипломатичним шляхом.

На що Зеленський попросив не називати війну Росії проти України "конфліктом".

"Я думаю, що люди в Болгарії чітко розуміють, що це не "конфлікт", а війна. Тому що коли конфлікт, то мільйони людей не виїжджають із країни, щоб зберегти життя своїх дітей. Війна на нашій території, на нашій землі, тому ми чітко знаємо, що це не конфлікт, а війна", - наголосив президент України.

Зеленський додав, що нині українці повинні захищатися, щоб війна РФ не прийшла в Болгарію, Польщу, чи в іншу країну.

"Якщо, не дай Боже, трапиться трагедія, і ви опинитеся на моєму місці, і якщо люди, які мають з вами спільні цінності, не допоможуть вам зброєю, що ви будете робити? Скажете: "Путін, забирай болгарські території"? Ні, я впевнений, що ви як справжній президент не допустите компромісу з такою державою", - сказав Зеленський.

Водночас Politico повідомляє, що наприкінці публічної розмови Радев припустив, що має пропозицію для українського президента, але попросив журналістів залишити залу.

Зеленський в Болгарії

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софіїї.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, сьогодні під час візиту президента було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво країн в галузі енергетики.

Проте Болгарія відмовилась надавати Україні військову допомогу, щоб нібито не загострювати ситуацію на фронті.

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