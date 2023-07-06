Зеленский перед журналистами отчитал президента Болгарии из-за его позиции по поводу войны

Президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал своего болгарского коллегу Румена Радева из-за его позиции относительно войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание БНО 1 и сайт президента Украины.
Радев объяснил, что не собирается давать больше оружия Украине, поскольку это подорвет обороноспособность самой Болгарии. К тому же президент Болгарии заявил, что "нет военного решения этого конфликта".
"Все больше и больше оружия вряд ли приведет к такому решению", - добавил президент Болгарии.
Он призвал к деэскалации, прекращению огня и поиску решения дипломатическим путем.
На что Зеленский попросил не называть войну России против Украины "конфликтом".
"Я думаю, что люди в Болгарии четко понимают, что это не "конфликт", а война. Потому что когда конфликт, то миллионы людей не выезжают из страны, чтобы сохранить жизнь своих детей. Война на нашей территории, на нашей земле, поэтому мы четко знаем, что это не конфликт, а война", - подчеркнул президент Украины.
Зеленский добавил, что сейчас украинцы должны защищаться, чтобы война РФ не пришла в Болгарию, Польшу, или в другую страну.
"Если, не дай Бог, случится трагедия, и вы окажетесь на моем месте, и если люди, которые имеют с вами общие ценности, не помогут вам оружием, что вы будете делать? Скажете: "Путин, забирай болгарские территории"? Нет, я уверен, что вы как настоящий президент не допустите компромисса с таким государством", - сказал Зеленский.
В то же время Politico сообщает, что в конце публичного разговора Радев предположил, что у него есть предложение для украинского президента, но попросил журналистов покинуть зал.
Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.
После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.
Кроме того, сегодня во время визита президента был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.
Однако Болгария отказалась оказывать Украине военную помощь, чтобы якобы не обострять ситуацию на фронте.
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