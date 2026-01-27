Зеленський: партнери готові сильніше натиснути на РФ та зацікавлені у перемовинах

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 січня.

За словами Зеленського, існує "дуже щира цікавість" з боку партнерів щодо переговорів з США та російською стороною. Партнери підтримують Україну, також активно працюють всі залучені до переговорів команди.

"Сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань", - зазначив він.

Зеленський окреслив низку питань першочергової важливості, над якими ведеться дуже активна робота:

чіткі гарантії безпеки для України та Європи;

чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України;

реальні можливості достойно закінчити цю війну.

"Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути", - підкреслив президент.

При цьому, зазначив Зеленський, є "хороші сигнали" від європейських партнерів щодо готовності тиснути на росіян. Важливо, щоб посилився тиск на "тіньовий флот" РФ та на всю інфраструктуру експорту російської нафти.

Україна та Європа багато виграють, якщо доходи росіян будуть обрізані ще більше, ніж це є зараз. Росія вже має колосальні проблеми із федеральним бюджетом, економічними показниками, інфляцією.

"Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче", - резюмував Зеленський.