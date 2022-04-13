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Зеленский - парламенту Эстонии: Евросоюз не имеет права спонсировать войну и депортацию

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Киев, Среда 13 апреля 2022 12:47
Зеленский - парламенту Эстонии: Евросоюз не имеет права спонсировать войну и депортацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский призвал страны Европы перестать спонсировать войну и депортацию, что совершает Россия. Он призвал к введению эмбарго на российскую нефть на уровне всего Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к парламенту Эстонии.

"ЕС должен найти инструменты влияния на Россию, чтобы остановить депортацию украинцев и вернуть всех людей домой. Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить и должен воспользоваться этой силой. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств или компаний. Евросоюз не должен быть спонсором депортаций. Евросоюз не имеет права быть спонсором войны", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, европейским лидерам нужно еще более серьезнее относиться к санкционной политике.

"Санкции - это единственный инструмент на сегодня, чтобы принудить Россию к миру. Призываю при утверждении нового очень важного санкционного пакета защищать необходимость полной блокировки российских банков, внести наконец нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего Европейского Союза", - призвал Зеленский.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит предложения по эмбарго на нефть из России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Офис президента наработал предложения для шестого пакета санкций ЕС против России.

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