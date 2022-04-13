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Зеленський - парламенту Естонії: Євросоюз не має права спонсорувати війну і депортацію

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Київ, Середа 13 квітня 2022 12:47
Зеленський - парламенту Естонії: Євросоюз не має права спонсорувати війну і депортацію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський закликав країни Європи перестати спонсорувати війну та депортацію, що вчиняє Росія. Він закликав до введення ембарго на російську нафту на рівні всього Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави до парламенту Естонії.

"ЄС має найти інструменти впливу на Росію, аби зупинити депортацію українців і повернути всіх людей додому. Євросоюз має силу, щоб це забезпечити й повинен скористатися цією силою. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, тисячі вкрадених дітей, вона не повинна отримувати жодних грошей від європейських держав чи компаній. Євросоюз не має бути спонсором депортацій. Євросоюз не має права бути спонсором війни", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, європейським лідерам потрібно ще більш серйозніше ставитися до санкційної політики.

"Санкції - це єдиний інструмент на сьогодні, щоб примусити Росію до миру. Закликаю при затвердженні нового дуже важливого санкційного пакету захищати необхідність повного блокування російських банків, внести нарешті нафту у санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього Європейського Союзу", - закликав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Євросоюз готує пропозиції щодо ембарго на нафту з Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Офіс президента напрацював пропозиції для шостого пакета санкцій ЄС проти Росії.

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