Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России
У президента Украины Владимира Зеленского наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России. Что конкретно в них входит, пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.
Сообщается, что сегодня Зеленский провел селекторное совещание по обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению боевых задач. Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания поставок вооружений и усиления санкционного давления на Россию.
"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - говорится в сообщении.
Содержание этих предложений не уточняется.
Напомним, накануне Зеленский призвал к глобальному нефтяному эмбарго в отношении России, поскольку она "продолжает жить в иллюзиях" и не собирается завершать войну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.