Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России

У президента Украины Владимира Зеленского наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России. Что конкретно в них входит, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Сообщается, что сегодня Зеленский провел селекторное совещание по обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению боевых задач. Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания поставок вооружений и усиления санкционного давления на Россию.

"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - говорится в сообщении.

Содержание этих предложений не уточняется.