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Пик потерь украинских военных был в мае: Резников объяснил почему

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Киев, Пятница 15 июля 2022 14:51
Пик потерь украинских военных был в мае: Резников объяснил почему Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Самый большой пик потерь украинских военных был в мае. Тогда преимущество врага было самым большим, особенно на Донбасском направлении.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью BBC.

"Они (российские военные, - ред.) использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае действительно до ста ребят, к сожалению, погибали, и до 300-400 были ранены", - заявил он.

Министр заявил, что после того, как в Украину прибыли гаубицы М777, М109, "Цезари", Panzerhaubitze, ситуация начала конкретно меняться. Он подчеркнул, что после поставки западного вооружения контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня.

"А как приехали всем известные HIMARS - то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их составы и командные центры, - это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров", - заявил Резников, добавив, что деоккупация острова Змеиный не была актом доброй воли со стороны России.

Министр сообщил, что у него есть данные по украинским потерям в войне против России.

"У меня есть данные, но я не могу обнародовать их, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они значительно отличаются от огромных потерь врага", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла примерно 38 тысяч солдат.

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