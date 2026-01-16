Зеленський озвучив дефіцит електроенергії в Україні

"Відновлення йде після кожного удару. В щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, але й технічних можливостей збільшувати імпорт. На вчора споживання було велике, десь 18 ГВт, а у нас були можливості – близько 11 ГВт. Але кожного дня щось відновлюється", - зазначив президент України.

Зеленський також зазначив, що не говоритиме конкретно, що і де саме відновлюється виключно з цілей безпеки.

"Конкретно де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це, або десь щось "вилазить" в соцмережах, туди б'ють знову і знову", - додав він.