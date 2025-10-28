Зеленський озвучив дату початку опалювального сезону в Україні

Опалювальний сезон

Щодо електрики, за словами президента, в Україні ситуація загалом стабільна.

"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра", - Зеленський.

Ситуація в енергетиці, різні сценарії

Глава держави також розповів про поточну ситуацію в енергетиці та підготовку до зими.

"Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз в Україні відновили постачання деяких дефіцитних ракет для ППО, що дозволить збільшити кількість перехоплень і зменшити втрати.

"Це постійна боротьба - ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо", – додав він.

Зеленський повідомив, що Україна нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування, а також веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", - сказав президент.

Він додав, що також мав відповідні розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та представниками Нідерландів.

За його словами, ці домовленості можуть забезпечити суттєве посилення української енергосистеми взимку.

Забезпечення газом

Щодо забезпечення газом Зеленський зазначив, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт.

"Газ - це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ - це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", - підкреслив глава держави.

