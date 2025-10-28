Зеленский озвучил дату начала отопительного сезона в Украине

Отопительный сезон

По электричеству, по словам президента, в Украине ситуация в целом стабильная.

"В принципе, везде все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация. Отопление учреждений социальной сферы в части громад уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, с завтрашнего дня", - Зеленский.

Ситуация в энергетике, различные сценарии

Глава государства также рассказал о текущей ситуации в энергетике и подготовке к зиме.

"Мы живем в реалистичном сценарии и смотрим только на такой. Надо реально смотреть на все и восстанавливать. Можно, конечно, быть очень большим оптимистом, но давайте будем реалистами. Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас в Украине возобновили поставки некоторых дефицитных ракет для ПВО, что позволит увеличить количество перехватов и уменьшить потери.

"Это постоянная борьба - мы защищаемся, они разрушают, мы восстанавливаем", - добавил он.

Зеленский сообщил, что Украина наращивает количество восстановительных бригад и штабов быстрого реагирования, а также ведет переговоры с международными партнерами о помощи энергетике.

"Отдельно я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером это проговорили. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество", - сказал президент.

Он добавил, что также имел соответствующие разговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителями Нидерландов.

По его словам, эти договоренности могут обеспечить существенное усиление украинской энергосистемы зимой.

Обеспечение газом

Относительно обеспечения газом Зеленский отметил, что Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт.

"Газ - это сейчас только возможности импорта, которые зависят только от денежного обеспечения. В конце концов газ - это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью", - подчеркнул глава государства.

.