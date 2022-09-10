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Зеленский озвучил условия для переговоров с Россией и назвал риски

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия должна показать стремление для переговоров. Для этого Москва должна признать свой статус оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Он отметил, что РФ не проявляет дипломатической воли для возможных переговоров и не признает, что готова вернуть оккупированные территории.

"Они не готовы изменить свой статус, они не готовы говорить, что они оккупанты. Они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка - мы пошли". Если они не готовы, значит у них нет политической воли. Они не готовы признать оккупацию нашей страны", - сказал Зеленский.

По его словам, затягивание войны будет нести определенные риски, в том числе уменьшение финансовой и военной помощи.

"Будет уменьшение финансовой помощи, наша задача не допустить этого, однако это будет. Уменьшение поставок оружия также будет. Наша задача не дать такой возможности. Тут на помощь может прийти только общество", - заявил Зеленский.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным.

После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Между тем, в СМИ неоднократно обсуждали ситуацию возможной встречи президентов и на саммите G20, куда пригласили как Зеленского, так и Путина.

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Владимир Зеленский