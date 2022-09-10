Зеленський озвучив умови для переговорів з Росією і назвав ризики

Він зазначив, що РФ не проявляє дипломатичної волі для можливих переговорів і не визнає, що готова повернути окуповані території.

"Вони не готові змінити свій статус, вони не готові говорити, що вони окупанти. Вони не готові сказати: "Велика трагедія, історична помилка - ми пішли". Якщо вони не готові, значить у них немає політичної волі. Вони не готові визнати окупацію нашої країни", - сказав Зеленський.

За його словами, затягування війни буде нести певні ризики, в тому числі зменшення фінансової та військової допомоги.

"Буде зменшення фінансової допомоги, наше завдання не допустити цього, однак це буде. Зменшення постачання зброї також буде. Наше завдання не дати такої можливості. Тут на допомогу може прийти тільки суспільство", - заявив Зеленський.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Тим часом у ЗМІ неодноразово обговорювали ситуацію можливої зустрічі Президентів і на саміті G20, куди запросили як Зеленського, так і Путіна.