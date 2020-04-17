Зеленский не ожидает вспышку недоверия к власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает вспышку недоверия к власти в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что сейчас доверие украинцев к нему больше, чем было перед первым туром президентских выборов.

"Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия, не знаю, ко мне или к власти в целом. Я не думаю о рейтингах. Честно говоря. Совсем. Я не думаю, что могу об этом говорить... Но если говорить откровенно о доверии к лидеру, сейчас видим, что доверие ко мне, оно достаточно высокое. Это 55-56%. То есть это доверие выше, чем было у меня после первого тура (выборов - ред.). Гораздо больше", - заявил Зеленский.

Напомним, данные опроса КМИС, обнародованные 14 апреля, свидетельствуют, что в апреле 2020 году к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, отрицательно - 25%. По сравнению с предыдущими опросами отношение к Зеленскому ухудшилось.

РБК-Украина писало, что по данным опроса КМИС, в конце марта 2020 году до президента Владимира Зеленского положительно относились 46% тех украинцев, кто знает политика, нейтрально - 33%, отрицательно - 21%.