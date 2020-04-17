Зеленський не очікує на спалах недовіри до влади

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не очікує на спалах недовіри до влади найближчим часом. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що зараз довіра українців до нього більша, ніж була перед першим туром президентських виборів.

"Я не думаю, що у нас буде спалах недовіри, не знаю, до мене чи до влади в цілому. Я не думаю про рейтинги. Чесно кажучи. Зовсім. Я не думаю, що можу про це говорити… Але якщо казати відверто про довіру до лідера, зараз бачимо, що довіра до мене, вона достатньо висока. Це 55-56%. Тобто це довіра вища, ніж була у мене після першого туру (виборів, - ред.). Набагато більше", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, дані опитування КМІС, оприлюднені 14 квітня, свідчать, що у квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%. У порівнянні з попередніми опитуваннями ставлення до Зеленського погіршилося.

РБК-Україна писало, що за даними опитування КМІС, в кінці березня 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 46% тих українців, хто знає політика, нейтрально - 33%, негативно - 21%.