Рейтинг Зеленского постепенно снижается

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент потерял еще 2% сторонников

В апреле 2020 году к президенту Владимира Зеленскому позитивно относятся 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, негативно - 25%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В сравнении с предыдущими опросами отношение к Зеленскому ухудшилось. В марте к нему положительно относились 46% респондентов, нейтрально - 33%, отрицательно - 21%. В феврале положительно относились - 47% опрошенных.

К премьер-министру Денису Шмыгалю положительно относятся 12% тех, кто знает политика (в марте - 11%), нейтрально - 60% (в марте - 65%), негативно - 29% (в марте - 25%).

К спикеру парламента Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), негативно - 23% (в марте - 21%).

К руководителю офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), негативно - 42% (в марте - 38%).

К главе МВД Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте - 12%) тех, кто знает политика, нейтрально - 54% (в марте - 53%), негативно - 32% (в марте - 35%).

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце марта 2020 году к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 46% тех украинцев, кто знает политика, нейтрально - 33%, негативно - 21%.

В конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относились 47% украинцев, негативно - 24%.