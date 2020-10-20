Зеленский ожидает от профильного комитета ВР и Минздрава модель страховой медицины

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Раде с посланием. Он ждет от Минздрава и профильного комитета Верховной рады модели страховой медицины.

Об этом он заявил в своем послании.

По словам Зеленского, его рабочий стол был заполнен обращениями врачей относительно второго этапа медицинской реформы.

"Был риск увольнения 50 тысяч медиков и закрытия более 300 больниц. Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкопрофильные больницы, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная служба", - сказал президент.

Он отметил, что всего этого не было допущено, однако он ожидает модели страховой медицины.

"Жду от профильного комитета и министерства модели страховой медицины", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения хочет стимулировать развитие системы добровольного медицинского страхования в Украине.

Также РБК-Украина писало, что с 1 апреля в рамках медреформы стартовала программа медицинских гарантий - перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.