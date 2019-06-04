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Зеленский ожидает качественного расследования убийства ребенка

Новости » Политика    04.06.2019 - 14:37
Зеленский ожидает качественного расследования убийства ребенка
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Заместитель главы АП отметил, что Зеленский настаивает на качественном расследовании

Президент Владимир Зеленский ожидает качественного и быстрого расследования по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщил заместитель председателя АП Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Зеленский настаивает на качественном расследовании.

"Президент требует скорейшего расследования. Во-вторых, это расследование должно быть качественным. Но его результаты и качество не должны быть мотивированы скоростью. Или нам за несколько дней должны назначить кого-то виноватого - нет, расследование должно быть качественным и президент на этом настаивает. Чтобы никаких сомнений не возникало ни у кого", - заявил Рябошапка.

Также ранее Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл умер в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - заявил он.

Отметим, что сегодня был суд над полицейскими Владимиром Петровцом и Иваном Приходько. Их взяли под стражу без возможности внесения залога. Они не признают свою вину. Также следствие по делу об убийстве 5-летнего мальчика имеет версию, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

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