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Ребенка в Переяслав-Хмельницком мог застрелить сын полицейского

Новости » Происшествия    04.06.2019 - 13:59
Ребенка в Переяслав-Хмельницком мог застрелить сын полицейского
Фото: Владимир Петровец (РБК-Украина)

Оружие, из которого убили мальчика в Переяслав-Хмельницком, пропало с места преступления

Следствие по делу об убийстве 5-летнего мальчика имеет версию, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца. Об этом сообщает "Громадське".

Сейчас эту версию проверяют следователи. Отмечается, что в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были и дети. В частности, и 14-летний сын Петровца, который также вероятно стрелял из оружия.

Также адвокат семьи погибшего 5-летнего Кирилла Александр Щербина заявил, что оружие, из которого убили мальчика в Переяслав-Хмельницком, пропало с места преступления.

"Собственник помещения имел при себе оружие. Это было его оружие. Ребенок также пользовался оружием и осуществлял выстрелы", - сообщил адвокат.

На вопрос, могло ли быть на месте преступления больше, чем двое подозреваемых, Щербина ответил: "Да, возможно".

"Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей усматривается, что оружие было и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска где-то пропало, хотя оно находилось на крыльце дома", - отметил адвокат.

Напомним, сегодня был суд по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве мальчика. Старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Они оба не признали своей вины.

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