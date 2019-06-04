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Зеленський очікує якісного розслідування вбивства дитини

Новини » Політика    04.06.2019 - 14:35
Зеленський очікує якісного розслідування вбивства дитини
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Заступник глави АП зазначив, що Зеленський наполягає на якісному розслідуванні

Президент Володимир Зеленський чекає якісного та швидкого розслідування вбивства хлопчика в Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомив заступник голови АП Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Зеленський наполягає на якісному розслідуванні.

"Президент вимагає якнайшвидшого розслідування. По-друге, це розслідування має бути якісним. Але його результати і якість не повинні бути мотивовані швидкістю. Чи нам за кілька днів повинні призначити когось винного - ні, розслідування повинно бути якісним і президент на цьому наполягає. Щоб ніяких сумнівів не виникало ні у кого", - заявив Рябошапка.

Також раніше Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості.

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звичайно, ніщо в світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, щоб винні були покарані по справедливості", - заявив він.

Зазначимо, що сьогодні був суд над поліцейськими Володимиром Петровцом та Іваном Приходько. Їх взяли під варту без можливості внесення застави. Вони не визнають свою провину. Також слідство у справі про вбивство 5-річного хлопчика має версію, що вистрілити в дитину міг 14-річний син підозрюваного поліцейського Володимира Петровця.

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