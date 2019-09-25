Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

По словам Зеленского, Трамп не может влиять на него

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на собщения о том, что президент США Дональд Трамп мог давить на него в ходе телефонного разговора. Соответствующий комментарий он дал российским СМИ на Генассамблеи ООН.

По словам Зеленского, на американский лидер не может оказывать на него давления.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня может давить только мой сын, которому шесть лет", - сказал он российским журналистам.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли что-нибудь просить у Трампа, Зеленский сказал, что можно говорить о поддержке, но "Украина - новая, сильная страна, ни у кого ничего не просит и сама может кому-то помочь".

Отметим, телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента президента США после того, как в СМИ появилась информация, что Трамп мог надавить на Зеленского ради личных политических интересов. В частности, как сообщалось, он требовал от Зеленского возобновить в Украине расследование против сына Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Кроме того, президент США также единолично распорядился заморозить выплаты военной помощи Украине и сказал, что Америка возобновит выплаты, если Европа также окажет помощь Украине.

Напомним, ранее председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента Трампа. По словам Пелоси, Трамп нарушил Конституцию и не может быть "выше закона".

Трамп заявил, что начало процедуры импичмента является "преследованием президента". Также он охарактеризовал решение демократов как "охоту на ведьм".



